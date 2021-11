Roberta Miranda abre o jogo sobre sua sexualidade e se assume de vez: “Pacto”

Recentemente, a cantora Roberta Miranda ficou extremamente abalada com a morte de Marília Mendonça. Na ocasião, a veterana precisou ir para o hospital às pressas.

Além disso, agora, ela deu uma entrevista reveladora sobre sua sexualidade, sem papas na língua.

“Sou uma pessoa que nem eu entendo. Poderia expressar toda hora o que sinto, mas não é assim. Mas, perceba, meu corpo não aguentou o choque de perdê-la. Nem eu sabia que ia sofrer tanto”, disse Roberta Miranda ao jornal ‘Extra’.

No entanto, as revelações não para por aí! Roberta Miranda abriu o jogo sobre sua orientação sexual, e afirmou que vive tranquilamente após muita terapia.

Lido de uma forma tranquila, hoje, depois de 25 anos de análise. Minha vida, desde que comecei com o sucesso, sempre foi preservada. Digamos que eu tenha um pacto com minha mãe no leito de morte de que minha vida pessoal seria reservada. Prefiro ser um ponto de interrogação a ser um ponto final”, afirmou ela.

O mundo se viu extremamente abalado com a perda precoce de Marília Mendonça, que faleceu na última sexta-feira, dia 5. O avião onde ela e mais quatro pessoas estavam, acabou caindo.

Roberta Miranda sofre com perda de Marília

Desse modo, a cantora sertaneja veterana entrou em choque e desespero com a perda repentina da colega de trabalho. A artista teve um pico de pressão alta e, segundo sua assessoria de imprensa, entrou em “estado de choque” com a notícia. Ela passou por exames e ficou em observação por algumas horas.

Sendo assim, após se recuperar, mandou um recado íntimo para a mãe de Marília. “Dona Ruth sinto muito! Fãs de Marília Mendonça, sinto muito! Família, Leozinho. Sinto muito. Só Deus sabe o que passei… agora já estou em casa dopada de remédios e sem me conformar. Marília Mendonça, sempre me orgulhei de você!“, declarou.