Roberta Miranda é internada após saber da morte de Marília Mendonça

Em 2017, ela gravou a canção “Os tempos mudaram” com Marília Mendonça, como parte do DVD comemorativo de seus 30 anos de carreira.

Após a confirmação da morte, Roberta publicou vídeos em sua conta no Instagram nos quais aparecia chorando dentro do carro. “Eu estou parada aqui no meio da rua, porque eu não tenho coragem de dirigir”, diz ela.