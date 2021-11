Depois de dois anos suspenso devido à pandemia da covid-19, o projeto Jovem Senador volta a acontecer no próximo ano. O lançamento foi anunciado em Plenário pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O tema da redação do concurso será os 200 anos da Independência do Brasil

