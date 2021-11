Rolê aleatório: em Maceió, Ronaldinho Gaúcho joga ao lado de Compadre Washington e do filho de Ronaldo

Atletas, ex-jogadores e até artistas participaram da festa e empolgaram um bom público, que encheu as grandes arquibancadas do estádio. Até o Compadre Washington, aquele mesmo, do grupo É o Tchan!, trocou passes com R10. Não demonstrou muita qualidade no trato com a bola, mas animou a galera.

Ronaldinho, muito participativo, marcou três gols. No segundo tempo, inspirado, levantou a massa com uma pintura por cobertura. Do outro lado, no time de Carlinhos Maia, o jogador mais conhecido foi o prefeito de Maceió, JHC.

Outra atração da festa foi Ronald, filho de Ronaldo Fenômeno. Ele representou o pai em campo e atuou no time de R10. Não se destacou tanto e foi substituído ainda no primeiro tempo.

Anfitrião da festa, Carlinhos Maia divertiu o público, riu muito, mas não jogou nada. Faltou habilidade. Aos 24 minutos, ele perdeu até um pênalti mal marcado pelo árbitro Chicão e, no fim, foi derrotado pelo time de Ronaldinho por 9 a 5.