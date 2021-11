Saiba o valor da herança deixada por Marília Mendonça

Marília Mendonça, morta aos 26 anos na última sexta-feira (5) em um trágico acidente aéreo enquanto estava a caminho de Piedade de Caratinga (MG), onde faria um show na noite do mesmo dia para um público estimado em 8 mil pessoas, deixou uma herança milionária para o filho Léo, de 1 ano e 9 meses, e a mãe, Ruth Dias.

De acordo com informações veiculadas no “A Tarde é Sua”, programa vespertino exibido pela RedeTV! e comandado por Sônia Abrão, o valor correspondente é de R$ 500 milhões. Ainda não se sabe como a herança deixada pela intérprete de “Infiel” será repartida entre os familiares, nem se a mesma havia deixando um testamento que facilitava a partilha de bens conquistados ao longos dos últimos anos.

Marília Mendonça morava em um condomínio de luxo localizado em Goiânia, capital do Goiás, com a mãe e o filho. Por meio das redes sociais e em entrevistas, a “Rainha da Sofrência” sempre evidenciava a boa relação com a matriarca, que a apoiou desde o início da carreira quando se apresentava em bares e restaurantes em troca de espetinhos de carne e bebidas.

A cantora morreu no auge da carreira após ter conquistado um Grammy Latino, maior reconhecimento da indústria fonográfica internacional, pelo álbum “Todos Os Cantos”. Mais tarde, o projeto virou turnê em todo o Brasil, com shows surpresa da sertaneja em várias cidades do país. A própria artista foi a responsável por panfletar a sua chegada em cada ponto turístico nacional.

Marília Mendonça havia retomado em menos de um mês a rotina de shows após quase dois anos de atividades suspensas devido a pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo, quando ocorreu o acidente que também vitimou outras quatro pessoas. O piloto do avião, Geraldo Medeiros Júnior, e do copiloto, Tarciso Pessoa Viana, do produtor, Henrique Ribeiro, e do tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho.

Herença de Marília Mendonça

Detalhes da fortuna de R$ 500 milhões deixada pela percussora do ‘feminejo’ ainda não foram revelados. No entanto, a partilha de bens pode ser ainda mais complicada se a estrela não deixou um testamento assinado. Em um cenário em que o documento não exista, levando em consideração que a cantora tinha apenas 26 anos, a herança seria do filho, Léo. No entanto, o fato do pequeno ter menos de 2 anos de idade pode provocar um impasse na família ‘Mendonça’.

De acordo com o que o jurista Devanir Morbi disse em entrevista ao site NaTelinha, haveria uma batalha judicial para ver com quem ficaria a guarda da criança. “O filho é o único herdeiro de tudo. Seja o dinheiro, sejam os bens e até mesmo os royalties das músicas daqui por diante, é tudo dele. Quem ficar com a guarda dele é quem administrará a fortuna”, exmplica o profissional.

O jurista ressalta que, caso Marília Mendonça tenha feito um testamento, metade de tudo que deixou será automaticamente do filho. “Se ela fez, metade [é] para o filho e nem ela poderia mudar isso em testamento, é a lei brasileira. A outra metade ela pode ter deixado para quem quiser”. Em um terceiro cenário existe a possibilidade da cantora ter deixado imóveis no nome de familiares em vida. No entanto, nenhuma das possíveis questões ainda foram confirmadas pela família da sertaneja.