Saiba quais são as bebidas alcoólicas que mais fazem mal para a pele

Para o diretor científico Kevin Mun, o alto teor de açúcar nos coquetéis causa glicação (principal causa de doenças clínicas vasculares em pacientes diabéticos), que impede a produção de colágeno e elastina, resultando na redução da renovação e do reparo celular. “Isso significaria uma tez sem cor e sem brilho”, declarou.

O especialista acrescentou que a glicose não apenas torna as células da derme anormais, como também cria radicais livres, outro fator que acarreta no envelhecimento.

Outro fator levantado por Kevin Mun é que beber até altas horas afeta o ritmo circadiano (relógio biológico inteiro) do ser humano, trazendo irregularidades hormonais ao corpo. Uma noite mal dormida faz com que a somatropina não aumente como deveria. “Esse hormônio de crescimento e suporte é liberado durante o estágio mais restaurador do sono, conhecido como REM. Portanto, se você perder essa fase, isso leva à redução da renovação celular e à redução da estimulação do colágeno”, explicou.

Outra consequência do baixo nível de somatropina é a diminuição da umidade nas células da derme, desequilibrando o seu pH e tornando-a desidratada e sem brilho.

O dermatologista Sam Bunting ainda lembrou que, em muitos casos, o álcool é ingerido juntamente com petiscos salgados, o que pode levar ao inchaço do rosto, especialmente em áreas que naturalmente retém líquidos, como a região dos olhos.

De acordo com a especialista em beleza Michaella Bolder, é possível notar os efeitos da bebida alcóolica na cútis 24 horas depois de uma noite de consumo excessivo (a partir de três doses). “Sua pele aparecerá opaca, flácida, enrugada. Aqueles que sofrem de acne e rosácea verão surtos”, contou.

Confira, a seguir, um ranking de “ruim” para “pior” de sete bebidas que fazem mal para a pele se ingeridas em excesso, segundo o dermatologista Sam Bunting:

1. Tequila

iStock

Para o médico, a tequila tem menos açúcar do que a maioria das outras bebidas alcoólicas, então, é menos provável que desencadeie inflamação e erupções.