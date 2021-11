Saiba quem é o cão que ganhou fortuna de US$ 500 milhões de condessa

O corretor de imóveis Ruthie Assouline diz que Gunther VI mora no antigo quarto principal de Madonna. “Ele literalmente dorme olhando uma vista magnífica em uma cama italiana feita sob encomenda no antigo quarto da maior popstar do mundo”, afirma Assouline.

Uma das principais responsáveis pelo cachorro é Carla Riccitelli. Segundo ela, o truste atualmente tem cerca de US$ 500 milhões de patrimônio. O grupo responsável pelo bicho já chegou a comprar um time de futebol masculino, para que o cachorro pudesse brincar no campo e uma equipe de natação feminina.

Com tantas mordomias, o pastor alemão tem um chef só para ele e, vez ou outra, come caviar. Ele viaja em aviões privados e recebe treinamento todos os dias.