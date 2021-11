Saiba quem era o namorado de Marília Mendonça

Diferente do que muitos imaginavam, Murilo Huff, que é o pai do filho de Marília Mendonça, não estava mais com a artista. O namorado dela era, na verdade, o funkeiro Matheuzinho, de 26 anos.

O casal estava junto desde o mês passado, e já havia sido flagrado em uma festa trocando carícias. A cantora aparentava estar bastante feliz com o romance, e a imprensa já especulava ser um relacionamento sério entre ela e o cantor.

Matheuzinho vem tendo uma importante ascensão em sua carreira e se destacando por inovar em sua música, incluindo outros estilos musicas dentro do seu conceito.

O relacionamento com Marília Mendonça fez o rapaz ainda mais famoso, e desde que começaram a ser vistos em festas, bares, e até restaurantes, suas redes sociais passaram a receber números cada vez maiores de seguidores.

Desde que a artista morreu na tarde desta sexta-feira (5) em um acidente de avião no interior de Minas Gerais, o funkeiro vinha evitando falar sobre o caso, mas declarou luto em suas redes sociais no fim da manhã deste sábado.

Ele é um dos artistas que estão sendo aguardados no velório de Marília Mendonça em Goiás, que acontece durante todo o sábado.