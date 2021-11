Salvador cancela festa de réveillon por aumento de casos na Europa e nova variante Ômicron

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou, nesta segunda-feira (29), que a capital baiana não realizará neste ano o “Festival Virada Salvador”, evento que seria promovido pela para a festa de Réveillon.

A prefeitura alegou que, mesmo com o avanço da vacinação, “o cenário de incertezas provocado pela Covid-19” impede que seja realizado com segurança sanitária o evento, cujo público estimado é de 250 mil pessoas por dia.

Em publicação no Twitter, Bruno Reis pontuou o surgimento da variante Ômicron, detectada pela primeira vez na África do Sul, e o aumento de casos de Covid-19 na Europa. “Sei da importância do evento para economia da nossa cidade, mas seguimos colocando a vida das pessoas em primeiro lugar”, escreveu.

O prefeito também participou de um evento em Salvador nesta segunda (29). Em conversa com a imprensa, ele disse que “não há como realizar o festival esse ano”.

“Estamos há exatamente um mês do início da festa. Chegamos ao limite dessa decisão, que dependeria exclusivamente da prefeitura. Somente a prefeitura organiza esse evento. A decisão está tomada e nós não realizaremos”, declarou.

“Sempre disse que íamos avaliar o que está acontecendo no Brasil e no mundo, como a pandemia está se comportando em lugares com índices diferentes de vacinação. Não é o momento de colocar em risco tudo o que construímos até aqui, sempre colocando a vida das pessoas em primeiro lugar”, complementou Bruno Reis.

Em relação ao Carnaval, o prefeito declarou que “estão empurrando ao máximo para tomar essa decisão”, destacando que o governo estadual tomará a decisão final em conjunto. A prefeitura de Salvador ressaltou que toda a segurança e cautela serão consideradas, e que o anúncio será feito “assim que possível, considerando o cenário atual da Covid-19”.

