Sandra Annenberg emociona ao falar da morte de Cristiana Lôbo

Sandra Annenberg emocionou os internautas ao fazer uma homenagem para a jornalista Cristiana Lôbo, da GloboNews, que morreu aos 63 anos na última quinta-feira (11), vítima de um câncer. A profissional enfrentava a doença há alguns anos e estava em tratamento.

Por meio do Instagram, Sandra publicou uma foto de Cristiana e mostrou sua admiração pela profissional de imprensa. Com uma foto da jornalista, Annenberg lamentou a perda da colunista de política, que atuava na área há anos, abordando sobre o assunto.

“Quando vi a Cris pessoalmente pela primeira vez, me deu um frio na barriga, não sabia o q falar. Alí estava uma mulher que admirava tanto e fiquei envergonhada de tietar… mas tietei! Disse: Cris, te acho o máximo! Adoro te ouvir, sua voz é poderosa e suave ao mesmo tempo. E te acho linda! Ela, simpática como sempre, abriu aquele sorriso iluminado e agradeceu“, começou Sandra.

Em seguida, Annenberg elogiou a jornalista. “Daquele dia em diante, sempre que encontrava, dizia a mesma coisa. Porque ela estava sempre tão forte, suave e linda! Ela tinha o poder de fazer as perguntas mais desconcertantes da maneira mais gentil possível. Pedi seu telefone e mandava de vez em quando (pra não me tornar chata, embora a vontade fosse de mandar sempre!) mensagens elogiando o tom, a calma, o vigor e a beleza que ela tinha no vídeo! Que mulher elegante! Deixo aqui meus sentimentos à família“, completou.

Despedidas para Cristiana Lôbo

A jornalista da GloboNews recebeu diversas homenagens dos colegas de profissão, além de internautas que admiravam o trabalho da profissional. Leilane Neubarth, amiga e colega de Lôbo, se emocionou ao falar da morte da famosa, ao vivo, além de fazer uma despedida nas redes sociais.

Leilane mostrou sua admiração por Cristiana, lamentando a perda da profissional. “Um dos dias mais difíceis da minha vida profissional. Ter que noticiar a morte da minha querida amiga @cristilobo foi muito difícil… coração esmigalhado. Trabalhamos juntas por mais de 10 anos . Obrigada Cris por tanto! Carinho e força à família“, escreveu a jornalista no Twitter.