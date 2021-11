Sapato romano elegante de 2.000 anos encontrado em um poço

No Império Romano, o calçado era usado como um símbolo de status, além de proporcionar calor e proteção. E com a reputação da Itália para sapatos, não deveria ser surpresa que seus antepassados romanos também fossem bons sapateiros.

Um sapato feminino de 2.000 anos

Um sapato elegante em exposição no Saalburg, na Alemanha, mostra como as mulheres da Roma antiga podiam estar na moda. Saalburg foi um forte romano localizado no cume da montanha do Alto Tanus e fazia parte das antigas fortificações fronteiriças da região. Enorme em escala, o forte e seu vilarejo eram o lar de cerca de 2.000 pessoas em seu auge. Foi construído em 90 EC. e permaneceu em operação até cerca de 260 EC, quando uma crise política e econômica fez com que ele fosse abandonado.

Desde 2005, o Saalburg é um Patrimônio Mundial da UNESCO com um museu que exibe itens encontrados na área. Isto inclui um sapato de 2.000 anos de idade descoberto em um poço antes de ser exposto para que o mundo o veja. Típico de certos tipos de calçados romanos antigos, eles têm uma parte superior de couro. Os sapatos eram frequentemente modelados para os militares.

Bordados decorativos e padrões eram frequentemente adicionados aos sapatos das mulheres. Não apenas demonstrando a habilidade do fabricante, estes sapatos ajudavam a mostrar a riqueza e o status das mulheres que os usavam. Estes sapatos de sola grossa teriam sido usados ao ar livre.