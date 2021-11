Sara Winter: ‘Quando Lula e Dilma eram presidentes, eu podia gritar’

Sara Winter, 29, está decepcionada com o governo do presidente Bolsonaro (sem partido). Conhecida por ter ido do lado mais radical do feminismo à extrema-direita, a ativista diz que nem mesmo a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves (que, conta, a bloqueou no WhatsApp no ano passado), representa o conservadorismo. E hoje prefere usar a seu favor a mesma energia com a qual antes defendeu o presidente da República:

“Se as pessoas que passam o dia inteiro defendendo Bolsonaro usassem esse mesmo ímpeto para o seu desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento da sua família, para a criação dos seus filhos, nós teríamos um Brasil muito, muito melhor”, afirma, em entrevista exclusiva a Universa.

