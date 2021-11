Sargento do trisal acreano é preso no Alto Acre por atirar em estudante no domingo; veja detalhes

A prisão preventiva do sargento da Policia Militar Erisson Nery, que atua no 5° Batalhão, em Brasiléia, foi decretada no início da tarde desta segunda-feira (29). O policial é acusado de ferir a tiros o estudante de medicina após uma crise de ciúmes em relação a uma de suas duas mulheres, já que o militar ficou conhecido no país por participar de um relacionamento a três, o chamado trisal.

Erisson Nery foi preso logo após prestar depoimento á delegada Carla Brito, que responde pelas delegacias de polícia de Brasileia e Epitaciolândia. Ele compareceu ao depoimento acompanhado da major PM Ana Cássia, comandante da Polícia Militar no Alto Acre, e de seu advogado de defesa, Leandrius Muniz.

O sargento Nery se envolveu na confusão na madrugada do último domingo (28), em uma briga de bar e acabou atirando no estudante, que teria assediado uma das duas mulheres do sargento, que o acompanhava no bar. Vídeos sobre a ocorrência mostram a mulher, que também é sargento da PM, segurando o companheiro para impedir que ele continuasse atirando no rapaz, que estava ferido no chão. O vídeo revela ainda que, mesmo baleado, a vítima ainda foi agredida pelo sargento.

A major Ana Cássia informou que, antes desta última ocorrência, o sargento já estava afastado de suas funções por razões que ela não revelou, mas a causa seria a exposição do militar e suas mulheres em redes sociais em relação a relação dos três. Segundo a major, a arma que ele utilizou para atirar no estudante não pertence à corporação, já que esta, no ato do afastamento do militar, requisitou todas as armas que estavam sub sua cautela.

A prisão preventiva não tem prazo para ser revogada.