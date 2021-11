SBT ao vivo na final da Libertadores entre Flamengo x Palmeiras; emissora acaba de dar importante comunicado

É logo, logo, mas quem é o torcedor que ainda não comeu as unhas esperando o jogo mais importante dos seus times no ano? Flamengo x Palmeiras se enfrentam daqui a pouco, na decisão da Copa Libertadores da América, o SBT acaba de informar que irá começar a transmissão do show da decisão às 15h30, incluindo o show que a cantora Anitta fará no estádio.

Os clubes decidiram quem será o campeão da Libertadores no Uruguai, em Montevidéu, às 17h, pelo horário nacional de Brasília.

O SBT será o único que transmitirá a decisão da Libertadores de forma gratuita. Há opções como o Star + e o Fox Sports para quem já é assinante. Quem não for e quiser assistir por estas emissoras fechadas, precisará assinar o serviço, o valor mínimo por mês começa em pouco mais de 45 reais.

Se na Libertadores cada jogo é um show, como não seria a final? Anitta fará uma apresentação antes da decisão, a emissora de Silvio Santos faz convocações para a audiência e prometeu começar a focar a transmissão do jogo a partir das 15h30, presenteando os torcedores com todo o ambiente da decisão antes do jogo começar.

A performance de Anitta também será exibida no SBT, que fez questão de reforçar a apresentação da cantora no estádio. Agora será que começar a assistir às prévias do jogo acalmam os torcedores que desde a semana já estão psicologicamente imersos no ambiente do jogo?

Fato é que logo conheceremos quem representará o Brasil no próximo Mundial de Clubes da Fifa. Sua torcida vai para quem?