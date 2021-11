Segurança Pública do AC vai expandir sistema de cerco eletrônico com recurso da senadora Mailza

Nos próximos dias, a região de fronteira do Acre receberá os equipamentos que fazem parte do sistema de cerco eletrônico, que funciona com um reforço da Segurança Pública para o combate à criminalidade, em especial roubo de carros e homicídios.

Com uma emenda da senadora Mailza de um milhão de reais, os municípios de fronteira estarão equipados com câmeras de segurança, que possibilita maior agilidade nos trabalhos necessários para a expansão do monitoramento eletrônico já existente no estado.

“Nosso objetivo com esta emenda é proporcionar aos profissionais da Segurança Pública instrumentos para prestar um melhor serviço à população por meio de tecnologias que irão dar uma resposta mais ágil às ocorrências”, destacou a senadora Mailza.

Compromisso da senadora Mailza com a segurança no Acre

Cerca de nove milhões de reais foram destinados em emendas da senadora para fortalecer a segurança pública no estado.

Além do serviço de monitoramento de fronteira, há também recursos para o projeto Defensores do Futuro, veículos para o Tribunal de Justiça, construção do complexo poliesportivo do Corpo de Bombeiros em Epitaciolândia e Casa da Mulher Brasileira [ambas no município, que atenderá toda a regional Alto Acre], aquisição de equipamentos para o Instituto Penitenciário, construção do centro comunitário da Polícia Militar em Sena Madureira, dentre outros.