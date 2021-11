Sem banco de horas para policias penais, visitas familiares já estão sendo canceladas nos presídios do AC

As visitas de familiares de detentos nos presídios do Acre já começaram a ser canceladas por falta de banco de horas para os policiais penais. É o que garante um policial penal ouvido pelo ContilNet.

De acordo com o servidor, o sindicato da categoria decidiu aderir ao Plano de Operações Padrões (POP), no qual suspende o banco de horas dos policiais até que sejam analisadas e aprovadas pela Aleac as exigências do grupo.

Segundo o policial penal, os deputados sentaram com uma comissão da categoria e disseram que vão analisar ponto a ponto tudo que foi pedido por eles e que 95% das exigências tem chance de serem aprovadas.