Sem mortes por Covid-19 por 15 dias, Acre é destaque na CNN: ‘Maior período no país’

O Acre é destaque na imprensa nesta quinta-feira (11). Isto porque o estado não registrou mortes por Covid-19 por 15 dias consecutivos. Este é o maior período em que o estado fica sem óbitos em decorrência da doença.

“O Acre está há 15 dias sem registrar mortes por Covid-19, segundo levantamento da Agência CNN realizado nesta quarta-feira (10). Este é o maior período em que um estado fica sem óbitos da doença causada pelo coronavírus”, manchetou a Agência CNN.

A última morte registrada pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) foi em 26 de outubro, sendo esta uma moradora do município de Rodrigues Alves, no interior do Acre.

Até a última atualização dos boletins de Covid-19 feita na última quarta-feira (10), o Acre registrou 1.845 mortes desde o início da pandemia.

No mês de outubro, o estado teve 126 infecções constatadas, sendo o segundo menor número, ficando atrás apenas de setembro, com 101.