Sena Madureira perde Raimundo Olavo, um exímio fabricante de embarcações 

A cidade de Sena Madureira perdeu neste final de semana um dos mais conhecidos fabricantes de embarcações da região. Trata-se do trabalhador rural Raimundo Olavo, 56 anos de idade.

Há algum tempo, ele vinha enfrentando problemas de saúde. Inicialmente foi diagnosticado com hepatite C, depois evoluiu para cirrose hepática e, por fim, câncer. “Eu vou sentir tanto a sua falta, do seu cuidado e amor. Você lutou até o fim, foi forte até o último minuto, tenho muito orgulho de você. Descansa em paz, pai”, comentou Cleyda Ciqueira.

Raimundo Olavo era bastante conhecido em Sena por duas razões: Era um exímio fabricante de barco e um dos maiores compradores de castanha nos rios Iaco e Macauã. “Um homem muito trabalhador. Deixo aqui meus pêsames sinceros a todos os amigos e familiares “, comentou o vereador Jacamin, presidente da Câmara Municipal.

O batelão que Raimundo Olavo viajava nos rios comprando castanha foi construído por ele mesmo.

Pai de sete filhos, ele morava no seringal Esperança, rio Macauã.