Seplag AC: inscrições Concurso Público com mais de 300 estão encerrando

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), do estado do Acre, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), anunciou a abertura de um novo Concurso Público visando o provimento de 322 vagas para profissionais, de níveis médio ou superior, para que atuem no Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (Iseac).

Conforme o edital oficial, os cargos estão subdivididos por escolaridade, desse modo, há vagas para os seguintes cargos:

Nível Médio : Agente Socioeducativo – Masculino (187); Agente Socioeducativo – Feminino (70); Técnico Administrativo e Operacional – Auxiliar Administrativo (7); Técnico Administrativo e Operacional – Motorista (12); Técnico Administrativo e Operacional – Técnico de Informática (3);

: Agente Socioeducativo – Masculino (187); Agente Socioeducativo – Feminino (70); Técnico Administrativo e Operacional – Auxiliar Administrativo (7); Técnico Administrativo e Operacional – Motorista (12); Técnico Administrativo e Operacional – Técnico de Informática (3); Nível Superior: Assistente Social (21); Psicólogo (22).

Cabe ressaltar que dentro do total de vagas ofertadas, há aquelas que são voltadas as pessoas especificadas no edital oficial.

Os candidatos que conquistarem a aprovação e contratação no Concurso, deverão exercer carga horária semanal de 40 horas, e conforme o edital oficial, receberão remunerações mensais de R$ 2.326,95 a R$ 3.908,22.

Procedimentos de participação

As inscrições deverão ser realizadas via internet, das 10h do dia 6 de outubro de 2021 às 23h59 de 8 de novembro do mesmo ano.

Os candidatos aos cargos de Técnico Administrativo e Operacional terão uma taxa de inscrição no valor de R$ 35,00, já os interessados no cargo de Agente Socioeducativo, deverão pagar uma taxa de R$ 40,00, e por fim, os candidatos para as vagas disponibilizadas aos cargos de Assistente Social e Psicólogo, terão de pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 46,00. No entanto, os interessados que se enquadrem nos critérios estabelecidos no edital podem solicitar a isenção do pagamento até o dia 8 de outubro de 2021.

No ato da inscrição, os candidatos deverão marcar em campo específico da ficha de inscrição online sua opção de cargo e localidade para realização das provas. Depois de efetivada a inscrição, não será aceito pedido de alteração desta opção.

O Concurso será constituído por sete etapas conforme o cargo pretendido:

Inicialmente, os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, esta etapa possuirá as seguintes disciplinas e pontuações: língua portuguesa (10); raciocínio lógico quantitativo (10); história e geografia do Acre (10); atualidades (10); conhecimentos específicos (60). A etapa está prevista para o dia 5 de dezembro de 2021.

A segunda etapa será de prova de títulos, onde os candidatos deverão entregar seus títulos no dia da realização da prova, em local e horário definidos na convocação para a etapa. Serão avaliados os seguintes títulos com suas pontuações: pós-graduação stricto sensu – doutorado na área do cargo a que concorre, pertinente ao cargo ofertado (2,5); pós-graduação stricto sensu – mestrado na área do cargo a que concorre, pertinente ao cargo ofertado (1,5); pós-graduação lato sensu – 360 horas – em nível de especialização, na área do cargo a que concorre, pertinente ao cargo ofertado (1); certificado de curso ou treinamento na área do cargo pretendido – com mais de 180h (2,5); certificado de curso ou treinamento na área do cargo pretendido – de 121h até 180h (1,5); certificado de curso ou treinamento na área do cargo pretendido – de 60h até 120h (1,0).

A próxima etapa será de prova de aptidão física, de caráter eliminatório, onde participarão desta etapas os candidatos dos cargos para Agente Socioeducativo Masculino e Feminino, que tenham sido aprovados na prova objetiva. Esta esta etapa irá avaliar a agilidade, resistência muscular e aeróbica do candidato ao cargo citado, consideradas indispensáveis ao exercício de suas atividades.

Na etapa seguinte, de exame psicotécnico, participarão os candidatos aos cargos de Agente Socioeducativo (masculino e feminino), Assistente Social, Psicólogo, Técnico Administrativo e Operacional (Auxiliar Administrativo, Motorista e Técnico de Informática). O exame psicotécnico é um processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar se o candidato preenche os padrões psicológicos exigidos e as características para um melhor desempenho da função. A seguir, os candidatos serão submetidos uma etapa de exame médico e toxicológico, de caráter eliminatório, objetivando na avaliação de qualificar a boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios que serão submetidos durante o curso de formação e para desempenhar as atribuições típicas do cargo.

A penúltima etapa, de investigação criminal e social, de caráter eliminatório, onde apenas serão submetidos os candidatos que tiverem passado da etapa anterior, ocorrerá a partir da apresentação pelo candidato de comprovação de idoneidade e inexistência de inquérito policial, processo criminal, por meio de certidão e extrato de consulta processual e antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal e Estadual do local onde residiu nos últimos cinco anos. Por fim, na última etapa, de curso de formação, de caráter eliminatório, poderão participar os candidatos aos cargos de Agente Socioeducativo (masculino) e de Agente Socioeducativo (feminino) que tenham conquistado a classificação nas etapas anteriores.

Validade

O prazo de validade do Concurso Público será de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado por uma vez por igual período.

Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

