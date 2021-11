Sergio Moro procura Joaquim Barbosa para falar sobre 2022

Segundo apurou a coluna, o ex-juiz da Lava Jato pediu para conversar pessoalmente com o relator do mensalão do PT no STF. Moro quer trocar impressões sobre o cenário para 2022.

O ex-ministro do Supremo sinalizou topar o encontro. Mas só depois que retornar ao Brasil da viagem à Europa, onde desembarcou em meados de novembro. Como a coluna noticiou em 10 de novembro, Barbosa voltou a debater com a cúpula do PSB, sigla à qual segue filiado, uma possível candidatura à Presidência em 2022. A possibilidade foi discutida em um jantar dele com a cúpula da legenda em 4 de novembro, na sede do PSB, em Brasília. O partido prometeu encomendar pesquisas com o nome do ex-ministro. Procurado pela coluna, Moro disse que não comentaria o assunto.