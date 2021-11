Sergio Petecão representa o Brasil em assembleia parlamentar em Madri, na Espanha

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) está em Madri, na Espanha. Ele representa o Brasil e o Senado da República na 143ª Assembleia da União Interparlamentar, um evento que reúne parlamentares de mais de 120 países. O anúncio foi feito pelo próprio senador em suas redes sociais.

“Discutimos temas como o fortalecimento da democracia e combate à violência sexual contra crianças”, disse o senador. “Além disso, falamos sobre o enfrentamento à pandemia no mundo e a equidade na distribuição de vacinas, principalmente, para as nações mais pobres, como é o caso dos países africanos, que tem causado preocupação com o surgimento da nova cepa”, acrescentou.

Sérgio Petecão falou ainda sobre a grandiosidade do evento. “Este evento grandioso tem muito a contribuir com os avanços do Brasil frente aos problemas mundiais”, disse. Coincidência ou não, a esposa do senador, Marfisa Galvão, que vem a ser a vice-prefeita de Rio Branco, também esteve na Espanha na semana passada, participando de um seminário.