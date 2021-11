Sesc abre inscrições para o ano letivo de 2022 em Rio Branco; confira edital

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre realiza até o próximo dia 12 de novembro as inscrições de novos alunos para o ano letivo 2022 da Escola Sesc de Ensino Infantil e Fundamental. O edital completo está disponível no site www.sescacre.com.br.

Na Educação Infantil – I Período (quatro anos de idade), estão disponíveis 70 vagas; e mais 20 (vinte vagas) cadastro de reserva. As vagas serão ofertadas nos turnos matutino e vespertino.

Para ensino fundamental – 1º Ano – (06 anos de idade), serão ofertadas 12 (doze) vagas para preenchimento imediato e mais 10 (dez) para cadastro de reserva. As vagas serão ofertadas no turno vespertino.

Requisito: ter quatro anos completos ou completar até 31 de março de 2022, nos termos do artigo 2º da Resolução nº06/2010 do Conselho Nacional de Educação e, ainda, em conformidade com o artigo 3º, inciso II da Resolução nº 50/2010 do Conselho Estadual de Educação/Acre.

As inscrições para sorteio para o ano letivo de 2022 serão realizadas conforme o seguinte calendário:

1 a 12/11/2021 – Inscrições para sorteio – Educação Infantil 04 anos e 06 anos (conforme Edital 001/2021 EDUCAÇÃO INFANTIL – Sesc-DR/AC);

18/11/2021 – Sorteio (caso o número de inscritos seja superior à oferta de vagas) às 9 horas via Facebook do Sesc Acre.