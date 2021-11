Sesc apresenta no Calenarte a “Exposição Coletiva de Artes Por Giulia Anastácio, Luís Eduardo e Nassara Pires”

O Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre realiza a Exposição Coletiva de Artes Por Giulia Anastácio, Luís Eduardo e Nassara Pires. A abertura da exposição, que será virtual e presencial, tem início no dia 24 de novembro, às 17 horas, no canal do YouTube do Sesc e Sesc Centro, e ficará disponível para visitação do público até o próximo dia 22 de dezembro, das 8 horas às 12 horas; e das 14 horas às 18 horas no Sesc Centro.

O objetivo da exposição é apresentar ao público ilustrações da diversidade humana, mostrando as diferentes culturas, raças e condições físicas, com ilustrações que retratam emoções e sentimentos, e o equilíbrio da justiça com a arte.

Para o artista Luís Eduardo, projetos como estes do Sesc possibilitam a integração entre artistas. “Estamos com essa exposição coletiva, e estar ao lado de outras duas artistas, Giulia e a Nassara, é um prazer inenarrável, principalmente por montar este projeto e executar a exposição”, afirma. Eduardo diz ainda que a expectativa é que haja um índice muito bom de visitação na galeria, atingindo uma grande massa de pessoas.

Sobre os artistas

Giulia Anastácio é licenciada em artes visuais- FAAO (2014). Foi aluna do NAAH/S (2009), onde estudou pintura, e também frequentou cursos livres de Graffiti e Xilogravura. Sempre gostou de artes, e sua primeira exposição coletiva foi através de suas aulas no NAAH/S em 2011. Sua primeira exposição individual foi no Sesc Centro em 2018.

Luís Eduardo Ferreira é formado em psicologia, sendo artista plástico autodidata. A pintura, que inicialmente era um hobby, transformou-se na expressão da sua vida e de sua personalidade. Autor da primeira exposição com braile e obras texturizadas no Acre que garantem o acesso de deficientes visuais a uma exposição artística e atualmente articulador da Câmara temática de artes visuais do município de Rio Branco, Acre.

Nassara Pires é servidora pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, artista plástica e poetisa. É apaixonada pelo universo das artes desde criança, mas resolveu se apresentar apenas na fase adulta (2017). Acredita na arte como instrumento de transformação social, como meio de educação e como forma de expressão de tudo aquilo que não se pode traduzir em palavras.

Sobre as obras

As obras abordam três assuntos diferentes, que são justiça, por Nassara Pires, igualdade, por Giulia Anastácio e amor em aquarela, por Luís Eduardo. As obras buscam mostrar para a sociedade o despertar da cultura em diferentes linguagens.

Serviços:

Projeto: Calenarte

Artistas: Giulia Anastácio, Luís Eduardo Ferreira e Nassara Pires

Abertura virtual e presencial: 24 de novembro de 2021 às 17h – canal do YouTube do Sesc e Galeria do Sesc Centro.

Período de exposição: 24 de novembro a 22 de dezembro de 2021

Horário: 8h às 12h e 14h às 18h (Sesc Centro)

Agendamentos: (68) 3302-1053