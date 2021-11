Sessão na Aleac é iniciada com oração por recuperação de Whendy Lima

Os deputados estaduais e funcionários abriram a sessão desta terça-feira (30) com uma oração em favor do deputado estadual Whendy Lima (PSL), de 39 anos, que está internado desde o dia 23 de novembro, após complicações em decorrência de uma cirurgia bariátrica feita no último dia 20.

O presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior (PP), disse que todo o parlamento tem orado pela recuperação de Whendy: “Que a saúde dele seja restaurada”. Sob salva de palmas, os deputados encerram o momento de oração.