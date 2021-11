Sete cafeicultores de Rondônia são finalistas no ‘Coffee of the Year 2021’

A premiação acontece na sexta-feira (12), das 18h30 às 21h (de Brasília).

A Semana Internacional do Café 2021 acontece entre os dias 10 e 12 de novembro. O evento é considerado uma das maiores feiras do mundo e tem o objetivo de reunir os melhores profissionais do ramo para gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, conhecimento e negócios.