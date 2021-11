Sicredi inaugura novas instalações da agência de São José dos Quatro Marcos

Cada vez mais, o Sicredi expande sua presença pelo território brasileiro, levando os benefícios do cooperativismo de crédito para as cinco regiões, do campo às grandes cidades. Com foco em levar mais conforto e modernidade aos colaboradores e associados, a Sicredi Biomas reinaugurou nesta segunda-feira (29/11), as novas dependências da agência de São José dos Quatro Marcos, em Mato Grosso, cidade que fica a 310 km da Capital, Cuiabá.

Presente na cidade desde o mês de julho do ano 2000, a Cooperativa iniciou a atuação no município. No entanto, devido ao crescimento no número de associados, a estrutura se readequou para atender os associados da forma que merecem. Hoje, a agência de São José dos Quatro Marcos conta com 3.481 associados.

A partir desta segunda, os associados poderão aproveitar o novo prédio Sicredi, que fica localizado Avenida Sergipe, 1202, centro, em frente à Igreja Católica Matriz. A nova agência de Quatro Marcos é ampla e oferece conforto, privacidade e interação com os associados, com salas para atendimento mais próximo e consultivo. Possui também uma área de convivência, onde o associado pode aproveitar para realizar tarefas de trabalho.

Em respeito aos protocolos de biossegurança e normas estabelecidas pelas organizações de saúde em relação à prevenção à Covid-19, não houve cerimônia de reinauguração da agência. De acordo com o presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, “essa medida foi tomada pensando no bem-estar e na saúde dos colaboradores e dos associados de Quatro Marcos.” O presidente ainda ressalta que “uma inauguração desse porte só é possível porque tivemos a participação ativa dos nossos associados, realizando seus negócios na Cooperativa. Os associados movimentam e fortalecem a Cooperativa”.

Segundo o gerente da agência, Rodrigo Pereira Luz, com essa estrutura O Sicredi quer que os associados se sintam ainda mais parte da Cooperativa, como se estivesse em casa”. Ele completa dizendo que “a nova agência conta com uma estrutura moderna que traz segurança, privacidade e praticidade para nossos colaboradores e associados, além de um ambiente confortável e inovador”. Rodrigo completa convidando os associados e toda a população para conhecerem a agência.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais como o Aplicativo Sicredi e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp (51 3358-4770). O horário de atendimento da agência de São José dos Quatro Marcos é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.

