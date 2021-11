Sikêra Jr processa apresentador do Balanço Geral, exige retratação da Record e quebra pau é exposto

Sikêra Jr., apresentador polêmico da Rede TV, segue agitando as mídias sociais e os tribunais. Dessa vez, Bocão, do Balanço Geral Salvador, que foi o alvo. Sendo assim, o processo, que foi aberto quase dois anos após o seu objeto ter acontecido, pede indenização de R$ 44 mil e a retratação no programa líder de audiência em Salvador durante dois dias.

Desse modo, segundo informações do site TV Pop, o jornalista reclama por ter o nome de mentiroso dito por Bocão. No momento, o apresentador da Record TV falou sobre a crise sanitária em Manaus. “Tem apresentador aí que mente, mente porque já nasceu mentiroso, e precisa da mentira para subir”, disse ele. “Esse apresentador, que deve ter interesses outros, surgiu de paraquedas e não sabe onde está pisando. Se ele quiser o debate comigo, é na hora, não precisa ser na televisão e nem no circo, lugar em que ele está acostumado a ir”, disse o jornalista. Sikêra Jr muda de ideia e processa Bocão, da Record TV Além disso, de acordo com o advogado de Sikêra Jr., o contratado da emissora dos bispos fez “inúmeras acusações desprovidas de comprovação probatória, cometeu crimes contra honra e deixou algumas acusações entre linhas” com o objetivo de “macular a honra e a imagem do apresentador, causando prejuízos de ordem moral, visto que o pronunciamento se deu em rede nacional de TV, sendo veiculado também na internet”. Em abril, o apresentador da Rede TV falou sobre o assunto. “Eu nunca fiz mal nenhum a ele. Do nada me chamou de mentiroso… eu fiquei muito magoado, mas aí mandei essa resposta para ele. Não precisa de mim pra nada, não é verdade? Bom pra ele que ele seja forte na Bahia. Ele ganha o dinheirinho dele lá, e eu o meu aqui. Não quero tomar nada de ninguém. Bola pra frente”, desabafou. Parece que mudou de ideia, né?