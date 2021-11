SIM! 101 casais foram oficializados no maior casamento coletivo de Assis Brasil

Uma festa linda e histórica aconteceu na manhã deste sábado, dia 06 de novembro, no ginásio de esportes de Assis Brasil. Exatamente 202 pessoas tiveram a oportunidade de oficializar seu matrimônio perante a Justiça.

O Juiz Alex Iovane, titular da Comarca de Assis Brasil, foi o responsável por casar os 101 casais que lotaram a quadra do ginásio Sidney Nascimento. Nas arquibancadas, centenas de familiares acompanharam emocionados a cerimônia.

A entrada dos casais foi marcada pela tradicional marcha nupcial, tocada especialmente pela banda de música da Polícia Militar do Acre, A Furiosa. Um momento marcante e nunca antes visto pela maioria das pessoas que prestigiaram o evento.

Em sua fala, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, agradeceu ao Tribunal de Justiça do Acre que atendeu a demanda do município, realizando durante dois dias uma importante edição do Projeto Cidadão.

“Momento histórico e que ficará marcado na vida de todos estes casais e seus familiares. A união de diversas instituições, sob a condução do Tribunal de Justiça do Acre, possibilitou essa verdadeira festa de cidadania”, disse.