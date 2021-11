Simaria perde o controle, gera polêmica sobre morte de Marília Mendonça e Sorocaba discorda

O É de Casa deste sábado (6) trouxe os cantores sertanejos Simaria e Sorocaba, em uma homenagem a Marília Mendonça, para falarem sobre a morte da estrela da sofrência. No entanto, as falas da cantora deram o que falar nas redes sociais.

Em suma, Simaria questionou os cuidados com a manutenção e escolha da aeronave, bem como a experiência do piloto, se utilizando como exemplo e contando como age. Simaria citou sua fé como algo que a ajuda a encarar os desafios das constantes viagens. Entretanto, a atitude não pegou bem para quem assistiu..

“Eu nunca sai da minha casa sem orar, pedir que chegasse em paz. Ia dentro do avião ouvindo louvores, sentindo a presença de Deus dentro do avião. Eu queria falar uma coisa: a Simone e eu nunca entrou em um avião em que soubesse a procedência. A gente nunca colocou em risco a equipe. Sempre tivemos muito cuidado com isso, quando a intuição batia e dizia para não ir, eu não ia”, revelou a cantora.

Dessa forma, o público não perdoou e botou a boca:

“A Simaria completamente sem noção, muita soberba mesmo… Sinceramente, perdeu para o silêncio. Incoveniente e atrás de likes… Olha, sinceramente.”, observou uma fã.

“Simaria totalmente desnecessária. Ao inves de dar depoimento, ta só falando da vida dela e fazendo uns julgamentos absurdos. Pelo amor de Deus! Noção passou longe“, comentou outra.

Além disso, usando um óculos bastante chamativo, a cantora foi até mesmo comparada ao personagem “Zé Bonitinho” pelos internautas.

Contudo, a história não acabou por aí. A cantora ainda disse que é preciso tomar cuidado, mesmo que ninguém saiba quando é chegada sua hora. O cantor Sorocaba interveio, lembrando que o avião em que estava Marília Mendonça era considerado seguro.

“O avião que ela estava era muito versátil, [bom] pra pousar em pistas pequenas. A Simaria já deve ter pousado em Minas, lá os morros são muito acentuados. O avião pegou um fio de energia, se as pessoas olharem, não entendem o quão íngreme é aquela pista pra pousar. Eu acredito que por algum motivo aquele cara passou numa área muito baixa e essa fatalidade aconteceu”, opinou ele.

Mesmo com a tentativa do cantor de contornar a postura da sertaneja, Simaria continuou a falar de si: “Prefiro não fazer o show porque não me sinto segura. É muito incrível fazer determinadas escolhas sabendo que a prioridade é nossa saúde. Demorou, foram anos para conseguir chegar num patamar desses e dizer não, não tem sentido pra nós”.

Por fim, Sorocaba manteve sua opinião firme: “A gente para pra pensar nisso, acaba refletindo, mas gente, a Marília estava indo pro primeiro show. A tarde, o clima estava bom, aberto, não tinha uma nuvem no céu. Mostra que tem um ponto fatalidade muito grande. Pode ser no seu carro, numa estrada, tudo pode acontecer”, insistiu. “Era um momento muito tranquilo”.

Sendo assim, a cantora foi criticada por procurar culpados em um momento delicado e de muita tristeza.