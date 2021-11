Simony faz cirurgia às pressas, tem estado de saúde divulgado e aparência é alterada

Recentemente Simony passou por uma cirurgia de lipoaspiração para retirar o excesso de gordura localizada nas laterais da cintura. A cantora se recupera do procedimento, realizado na quarta-feira (24), em um hospital na cidade de São Paulo. Simony aproveitou para realizar o mesmo procedimento nas costas.

Dessa forma, a assessoria da artista informou que a cantora ainda se encontra internada. Simony recebe apoio do noivo, o também cantor e compositor Felipe Rodriguez e faz reclamações sobre as dores que sente nos locais operados. Vale lembrar que a cantora é mãe de 4 filhos: Ryan, Aysha, Pyetra e Anthony.

Contudo, a equipe da artista avisou: “Simony fez uma lipo há 15 anos e resolveu fazer um novo procedimento porque estava incomodada com as gordurinhas nas costas e nas laterais do corpo. Ela ainda não viu o resultado e sente um pouco de dor, mas passa bem”.

Junto com Felipe há um ano e cinco meses, a cantora foi mencionada pelo noivo em uma entrevista: “A conheci por meio da música ‘Me Adota’. Ela fez um vídeo no TikTok, eu compartilhei e vi que ela estava procurando repertório para seu próximo trabalho. Começamos a conversar e as coisas foram acontecendo naturalmente”.

Entretanto, o relacionamento de Simony e Felipe não é só flores. A cantora já revelou ter castigado o marido de uma maneira bem peculiar: Felipe Rodriguez foi amarrado. Isso tudo porque o cantor perdeu a aliança, e então a artista aplicou uma punição.

“Seu marido fala que perdeu a aliança dele de vez em quando? Porque o meu pediu agora ajuda para eu achar a aliança dele. A minha não sai do meu dedo nunca na vida. Explique-se! Aliança sai do dedo sozinha?”, perguntou Simony. Felipe respondeu com bom humor. “Às vezes a gente perde. Ela dá umas escapadas”.