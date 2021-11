Sindicato dos médicos diz que Prefeitura não apresentou contraproposta e decide manter greve

Os profissionais do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) decidiram nesta segunda-feira (9) pela continuidade da greve na atenção primária de Rio Branco.

De acordo com a categoria, o motivo é a falta de apresentação de uma contraproposta por parte da prefeitura. O órgão recebeu os representantes do Sindmed no final da tarde desta segunda-feira (8).

A assessoria de comunicação do sindicato afirma que 43% dos médicos que trabalham para o município, entre provisórios e efetivos, seguem no segundo dia de paralisação. “O total de profissionais que continuam atuando chega a 57%, entre eles os inscritos no Programa Mais Médicos, mas há relatos de filas de espera nas unidades de saúde que estão abertas”, disse em nota.

Os servidores exigem a reforma do Plano de Cargo Carreira e Remuneração (PCCR), a incorporação de gratificações, a realização de concurso público efetivo e a reposição de perdas inflacionárias. Não há reivindicação de aumento com ganho real, pois a legislação atual não permite.

“Apresentamos para prefeitura reformulação do PCCR em julho, mas não obtivemos nenhuma resposta até o momento. Por isso iniciamos o movimento de greve. Estamos abertos para negociar com a prefeitura e, caso haja acordo, anteciparemos o fim da paralisação”, destaca Guilherme Pulici, presidente do sindicato.

Com informações da assessoria de comunicação do Sindmed.