Sobrecarga elétrica provocar incêndio em padrão de hamburgueria no Parque da Maternidade

O padrão da hamburgueria Albert’s Formus pegou fogo na noite desta segunda-feira (29), no Canal da Maternidade, no Via Parque, bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o padrão começou a pegar fogo após uma queda de energia. Quando a energia voltou, houve uma sobrecarga no equipamento que acabou provocando uma explosão no padrão de energia elétrica, fazendo com que os fios incendiassem e o padrão pegasse fogo.

Moradores da região que presenciaram o fato, avisaram os funcionários da hamburgueria, que desligaram todos os equipamentos elétricos e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar e o plantão da Energisa, e os militares do Bombeiros mexeram na rede elétrica para desligar e evitar danos maiores e para cessar várias explosões simultâneas que estavam acontecendo.

Os militares usaram um gancho que eles tinham disponível na viatura de resgate, para poder conter a fiação e evitar danos maiores na rede elétrica e na loja.

A equipe de reportagem chegou a falar com o doutor Kaio Alencar, dono da loja em Rio Branco, que não soube precisar o valor do prejuízo causado por este incêndio.

Veja vídeo: