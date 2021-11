Sonia Abrão anuncia morte ao vivo na RedeTV! e grave erro toma conta: “Deus me livre”

Apresentadora do programa A Tarde é Sua, Sonia Abrão, foi a responsável por tornar a atração um dos produtos mais rentáveis da emissora. Além disso, a apresentadora cometeu um grave erro ao anunciar morte de ator.

Sem ter medo de falar o que pensa, Sonia sempre faz comentários muito sinceros com sua equipe de colunistas. Contudo, como nem tudo é só momentos bons, às vezes a famosa precisa lidar com o peso de ter que apresentar programa ao vivo. E nesta sexta-feira (26), ela acabou cometendo uma grande gafe, ao anunciar morte de ator.

Na ocasião, ela dava novas notícias sobre o caso do ator André Gonçalves e Cíntia Benini. O famoso que está sendo processado por não ter pago a pensão alimentícia da filha e sendo assim, teve a prisão decretada.

“O que andou mudando nessa história? O lado de Cíntia Benini, que é o processo onde acabou resultando na morte… Ai, credo, Deus me livre“, falou Sonia ao vivo durante A Tarde é Sua. E no momento a apresentadora balançou a cabeça e finalizou sua opinião: “Na prisão, aí, do André Gonçalves”.

Após o momento constrangedor, a artista continuou com Alessandro Lo Bianco, colunista da atração, falando sobre o caso. Os dois informaram que André Gonçalves estava pedindo revisão de pensão, já há um tempo, isso porque devido à pandemia da covid-19, o ator ficou desempregado.

SONIA ABRÃO FALA SOBRE ANDRÉ GONÇALVES APÓS POLÊMICA

Além disso, Lo Bianco informou que o André havia assinado um contrato de trabalho de novembro até março, porém, devido à prisão domiciliar, pode ser que não seja possível. E para finalizar, ele explicou que o advogado do ator tentará entrar com um recurso para anular.

Sem deixar de falar que após a polêmica o ator mesmo usou as redes sociais para falar sobre o assunto e negou dizendo que não havia parado de pagar a pensão. “Não parei de pagar em 2007, até porque fui contratado da TV até 2016”.