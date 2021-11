“Sou fã da Escola SESI”, diz mãe de aluna que leu mais de 100 livros

Com apenas 6 anos de idade, a pequena Helena Domingos Silva Araújo, do 1º ano A da Escola SESI, leu nada menos que 110 livros para o projeto “Ler e Escrever, Muito Prazer”, que tem como objetivo incentivar e desenvolver a prática da leitura nos alunos do ensino fundamental. Nesta, que é a 15ª edição da iniciativa, Helena conquistou o primeiro lugar geral de toda a instituição.

Nos períodos da manhã e da tarde desta sexta-feira, 12 de novembro, no pátio da Escola, foi realizada a comemoração de encerramento do projeto – que se iniciou no dia 20 de março e se encerrou no último dia 6 de novembro. Estiveram presentes todos os colegas, professores, coordenadores pedagógicos e os pais da grande vencedora, no período da manhã.

“Nós temos o hábito de contar histórias e, toda noite, nós lemos um livro diferente. Como a Helena disse que o sonho dela era ganhar essa medalha, então decidimos incentivá-la. Em uma semana, ela conseguia ler dois livros de 200, 300 páginas. Se depender de mim, ela vai, a cada dia, ler mais. Gosto muito desse projeto e sou fã da Escola SESI. A minha primeira filha estuda aqui, e agora, a Helena, e a nossa terceira também vai estudar”, relata a bióloga Tereza Araújo, mãe da leitora ávida.

“Só tenho a parabenizar a todos pela participação e, em especial, eu preciso citar o nome da professora Lucivânia, que foi, por muito tempo, a coordenadora desse projeto e não o deixou morrer”, agradeceu a coordenadora pedagógica da educação infantil, 1º e 2º anos, Luciene Ferreira. “Inicialmente, o encerramento seria realizado no sábado, de maneira remota, apenas com os alunos que tiraram em primeiro, segundo e terceiro lugar. Mas, então, ficou decidido que os demais alunos mereciam ver ao vivo a premiação dos vencedores, sendo assim, incentivados, também”, relata a coordenadora do ensino fundamental 1, anos iniciais 1º ao 5º ano, Joceli da Costa Silva.

Representando a diretora da escola, Maria Regiana, a analista de educação Rita Verônica, que também já dirigiu a instituição durante quatro anos, explicou que a atividade se iniciou com alunos do 6º ao 9º ano. “Estou muito feliz de estar aqui participando do encerramento deste projeto que já existe há tanto tempo. Por ser tão importante, hoje ele compreende todas as turmas – da educação infantil até o ensino médio. É maravilhoso, pois incentiva a leitura desde cedo”, comemorou a educadora. “Quando a gente lê, a gente aprende”, finalizou.

Fotos: Assessoria