Sow cancelado, tortura em ônibus, polêmica de Gladson com cadastro de reserva e mais: veja as mais lidas

SEGUNDA-FEIRA

Urgente: governo impõe medida preventiva de segurança por ameaças de facções e cancela show do MC Poze em Rio Branco

Por meio da Portaria 331, lavrada no último sábado (14), o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos, cassou a licença de segurança conferida ao Estabelecimento Maison Borges, para realizar o show do Mc Poze do Rodo com início às 22h, desta segunda-feira (15) e encerramento às 5h, de terça-feira (16). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Adolescentes morrem após baterem moto em caminhão no AC; veja vídeo do momento do acidente

As adolescentes Queila de 13 anos e Dhemylli, de 14, morreram após um grave acidente, na tarde deste domingo (14), no Ramal 3, na BR-364, zona rural de Cruzeiro do Sul. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Homens armados invadem ônibus em Rio Branco e torturam passageiros : “Cena de terror”

Um período de terror foi vivenciado por passageiros do ônibus que fazia a linha Terminal Urbano com destino ao bairro Cidade do Povo, no último sábado (13). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Delegada no interior do AC manda duro recado a faccionados: “Não adianta querer se esconder aqui”

A delegada Mariana Gomes, da cidade de Manoel Urbano, declarou nesta terça-feira (16), em entrevista ao Jornal Difusora de Sena Madureira, que alguns infratores de outros municípios estão tentando se esconder no Vale do Purus após praticar algum delito ou até mesmo fugindo de facções rivais. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Homem invade residência, tenta degolar ex-companheira e fere ex-sogra em Rio Branco

Uma mulher identificada como Solange Barros da Silva, 32 anos, teve a casa invadida e quase foi degolada na noite desta terça-feira (16), no Ramal do Machado 1, no Pólo Benfica, na região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco. Na mesma ação a mãe da vítima identificada como Maria da Conceição Ferreira de Barros, 64 anos, foi ferida com um golpe de faca no peito. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

De Evo falando que Acre foi trocado por cavalo a Pando ‘fazendo parte’ do Acre: as polêmicas do Tratado de Petrópolis

O Tratado de Petrópolis, o acordo diplomático entre o governo brasileiro e boliviano, firmado na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 17 novembro de 1903 = pouco mais de quatro anos depois da proclamação da República, com o banimento da família imperial – não é uma unanimidade entre os historiadores. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Gladson diz ao ContilNet que ‘lavou as mãos’ sobre situação do cadastro de reserva da PC e planeja novo concurso

O governador Gladson Cameli classificou como desrespeitoso o protesto realizado por integrantes do cadastro de reserva da Polícia Civil na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã de quarta-feira (18) – ocasião em que a imagem do chefe do executivo com nariz de palhaço foi colocada em frente à Casa do Povo. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Estudante trans se sente lesado pela Ufac ao não colar grau com colegas e ter nome social negado

O ex-estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Acre (Ufac), Eduardo Sousa de Freitas, que é homem trans, não conseguiu formar junto com sua turma. A informação que teve como possível justificativa para o atraso de seu processo foi um problema com o seu nome social e desconhecimento dos servidores quanto à legislação. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Governo do AC e prefeitura anunciam mutirões e locais de aplicação da dose de reforço; confira

O Estado e os municípios estão autorizados a aplicar dose de reforço contra a covid-19 na população acima dos 18 anos, de acordo com recomendação do Ministério da Saúde, publicada na quarta-feira (17). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

“Não subestimo nenhum candidato”, diz Gladson sobre possível novo adversário pelo Podemos em 2022

O Podemos já anunciou que pode ter candidato ao governo nas eleições de 2022. A notícia chegou ao governador Gladson Cameli de uma forma muito tranquila. CONFIRA NA ÍNTEGRA.