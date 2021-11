Startup da beleza: casal de empreendedores do Acre traz conceito disruptivo na DUO+ Clinic; conheça!

Enquanto muitas empresas focam somente na metrópole paulista, o centro de beleza, estética e clínica médica DUO+, vai na contramão e caminha mais de 4 mil km de distância para atingir a outra esfera do país: o Acre. A DUO+ Clinic desde sua abertura já atendeu mais de 5 mil clientes que compraram e validaram seus protocolos em São Paulo, onde têm duas unidades em bairros nobres da cidade, leva toda sua expertise, atendimento exclusivo e humanizado para a região norte do Brasil.

Criada pela união do casal de jovens empreendedores, Saulo Abrahão, acreano, e Luiz Ferraz, paulista, o empreendimento traz uma experiência personalizada no atendimento, ambiente e cuidados com os clientes. O acreano Saulo, conta que sua experiência e vivência no estado possibilitaram o sucesso da clínica em São Paulo e que agora quer trazer para a região tudo que aprimorou nos últimos anos.

“Quando pensamos em fazer expansão, senti que podíamos trazer um modelo de negócio disruptivo, que atende todos os públicos que buscam se sentir acolhidos e pertencentes no ambiente que frequentam. Queremos fazer algo diferente, por meio de um atendimento acolhedor e profissionais alinhados com nosso propósito. Entre os profissionais que comandam tanto a parte técnica como o atendimento da clínica em Rio Branco, podemos contar com minha irmã, Samara Abrahão, nutricionista, referência em emagrecimento e saúde com nutrição, com mais de 16 mil seguidores no Instagram – @abrahaosamara, ela traz todos os detalhes da inauguração na rede social”, comenta.

“Nós já tínhamos essa história em São Paulo, pivotamos e agora teremos nossa terceira unidade de clínica no Acre, em que a parte técnica é composta pela irmã de um dos fundadores, que é uma das nutricionista mais conhecida da cidade”, complementa Luiz. A DUO+ Clinic, oferecerá serviços de dermatologista, médico do esporte, nutricionista e

estética corporal, além de protocolos de harmonização facial, redução de medidas, fortalecimento muscular, emagrecimento e hipertrofia. O público-alvo serão mulheres, homens e o público LGBTQIA+. A clínica ficará localizada ao lado do Afa Jardim, a mais tradicional e maior casa de eventos de Rio Branco.

“O nosso público são as pessoas que se preocupam com sua saúde, gostam de exercícios físicos, buscam um estilo de vida saudável, pessoas vaidosas que se preocupam com sua estética e o poder de se sentir bem. Nós escolhemos abrir uma unidade no Rio Branco por ser a cidade natal do Saulo, um dos fundadores da DUO+. Além de ser uma cidade que

pede demais por uma experiência de serviços que só se encontra em São Paulo. Chegou a hora de levarmos todos anos de história e conhecimento para fora, e Rio Branco tinha que ser nossa primeira cidade”, explica Luiz.

Como tudo começou

Foi sonhando com este cenário de trazer algo inovador ao mercado que, em 2015 surgiu o centro de beleza, estética e clínica médica DUO+. Criado pelo casal, o empreendimento começou aos poucos e foi ganhando espaço no mercado de beleza paulistano. “Esse projeto saiu de uma união minha e do Saulo. A nossa primeira marca se chamava Duo Jardins, ela representava beleza e bem-estar. Realizamos o rebranding da marca quando inserimos também os serviços de clínica médica e se tornou DUO+. Queremos que os nossos clientes encontrem mais aconchego, amor, carinho, mais beleza com o salão e mais saúde com a clínica”, explica o sócio-fundador Luiz Ferraz.

Na contramão da crise, a empresa cresceu 15% no último ano e prevê fechar o ano com faturamento de R$ 5.500.000,00. Atualmente, a DUO+ conta com 80 colaboradores, 2 unidades de salão, 2 unidades de clínica médica e a terceira que está sendo inaugurada em Rio Branco, no Acre. “Iniciamos com um salão de 60m², com seis bancadas, dois lavatórios,

um sofá e duas poltronas de espera que utilizávamos para o serviço de manicure também.

Começamos pequenos, mas fomos nos especializando cada vez mais na área da beleza. Depois de 12 meses trabalhando em um salão pequeno, fizemos a primeira expansão de local. Fomos para um espaço de 600m² que não era somente salão, mas uma clínica também”, conta.

Pensando na beleza e bem-estar do cliente

A ideia de juntar uma clínica médica ao salão de beleza surgiu dos próprios clientes, que procuravam por soluções mais rápidas para cuidar da beleza e da saúde. “Muitos clientes falavam que queriam poder passar em um médico que fosse perto do salão. Então, quando fizemos a expansão, vimos a oportunidade de deixar de ser apenas um salão de beleza e inserir serviços em que o nosso cliente pudesse agregar valor em sua experiência. Nós olhamos a demanda que estava tendo e entregamos o que os clientes estavam pedindo.

Hoje, a nossa clínica médica oferece atendimento com nutrólogo, dermatologista, médico do esporte e nutricionista,”, complementa. O empreendedor acredita que beleza é saúde e saúde também é beleza, mas deve ser algo

além do externo. “Cada cliente é um indivíduo e não existe algo padronizado para todos.

Oferecemos protocolos individualizados, não tem como seguir algo tão rotulado. Nós analisamos cada pessoa no seu mínimo detalhe e é dessa forma que buscamos entregar a transformação que todos eles procuram. Na DUO+, acreditamos que a beleza não tem que estar nos olhos dos outros, tem que estar para dentro. A pessoa tem que se olhar, se aceitar e falar que está bem. Quando isso acontece, automaticamente as outras pessoas sentem isso. Queremos, justamente, ajudar os nossos clientes a construírem esse amor próprio por meio do nosso trabalho”, acredita Luiz.

A chave do sucesso

Para quem deseja trabalhar com o público, trazendo beleza e saúde para outras pessoas, a constância e amor pelo trabalho deve existir sempre. “Quando se tem constância do que é preciso executar para alcançar os objetivos, você não desiste e sabe que vai chegar lá. O que nos dá esperança de continuar é o amor pelo que fazemos, por tudo o que queremos construir. Nós vemos as pessoas que estão com a gente, e os nossos colaboradores e nossos clientes sentem esse amor e energia. Quando esse amor é multiplicado, é através disso que conquistamos reconhecimento. Acredito que esse é o ingrediente mágico da DUO+, nós queremos ter constância, mas não queremos apenas entregar o trabalho, mas

sim entregar com muito amor”, entende.

Além disso, em um mercado que está em constante crescimento, é necessário sempre reinventar o seu negócio e entregar o máximo para os clientes. “O nosso maior sonho depois de tantos anos no mundo da beleza é continuar transformando a vida dos nossos clientes e colaboradores. Nós queremos transformar o mundo da beleza para que não seja somente algo estético, mas que seja realmente um mundo bonito, não beleza por si só. A beleza de um quadro bonito não é a beleza com amor. É isso que nós queremos sempre trazer para o nosso cliente e que completa todo o nosso ideal”, conclui Luiz Ferraz.

Sobre a DUO+

Fundado por Saulo Abrahão e Luiz Ferraz, a DUO+ é um centro de beleza, estética e clínica médica voltado para a sua saúde e bem-estar. A DUO+ busca cuidar de pessoas, tratando seu interior para que ele empodere o seu exterior. Por isso, criaram o conceito Beleza 360°: em um único espaço, o cliente tem saúde com uma equipe médica de ponta e beleza com os conceituados profissionais, porque sabem que no final do dia, tudo o que o cliente quer é mais de tudo, inclusive aquilo que nos é mais precioso: o tempo.