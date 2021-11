STF dá 24 horas para Câmara explicar votação da PEC dos precatórios

Os parlamentares afirmam que houve violação do devido processo legislativo na aprovação da matéria em primeiro turno pela Câmara, na quinta-feira passada, pois foi aprovada emenda aglutinativa. Segundo ele, o resultado da fusão de outras emendas foi apresentado apenas no Plenário, com conteúdo novo.

O parlamentar usa o mesmo argumento de um grupo de deputados e cinco partidos que também entrou com uma ação no STF para pedir a suspensão da tramitação da PEC.

A Câmara deve ser manifestar sobre a ação apresentada pelo deputado e ex-presidente da Casa, Rodrigo Maia, sem partido do Rio de Janeiro, que alega que o processo de aprovação não respeitou a Constituição e as normas regimentais.

No Supremo Tribunal Federal, uma ação pede explicação sobre a votação da PEC dos Precatórios. A ministra Rosa Weber, que é a relatora, estabeleceu prazo de 24 horas para a Câmara dos Deputados preste informações sobre a aprovação do texto.

