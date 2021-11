Suposta gravidez de Fátima Bernardes é anunciada e Tulio Gadelha confirma: “Emocionado”

Fátima Bernardes tem dado o que falar nas redes sociais mesmo afastada da Globo. A apresentadora está de folga por conta de uma cirurgia no ombro, no entanto, ela continua ativa em seu Instagram. Fátima usou seu perfil para comemorar 4 anos de namoro com Túlio Gadelha.

Portanto, vale lembrar que Fátima Bernardes vem se tornando assunto por conta de uma suposta gravidez. Mas a apresentadora fez questão de afirmar que ainda não chegou o momento. Contudo, continua se mostrando apaixonada pelo seu companheiro.

“Gosto de pensar na gente assim: aproveitando o momento e sempre olhando pra frente. Encarando o futuro, o inesperado. Juntos. Estamos fazendo isso há exatos 4 anos. Ainda hoje me emociono com as fotos do nosso primeiro encontro. Leveza, alegria, cumplicidade. Já estava tudo lá e continua assim. Que venha o amanhã com muitos motivos pra sorrir e muitos momentos pra guardar no coração. Te amo. #cadaminutoimporta”, legendou a apresentadora de 59 anos.

