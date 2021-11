Suspeito de estuprar e matar menino é encontrado morto dentro de cela em RO

A morte de Paulo foi confirmada pela polícia. A causa da morte ainda é apurada pela perícia.O corpo de Wanderson Correia, foi encontrado no dia 15 de outubro já em estado de descomposição. Durante as investigações, a polícia descobriu que o menino estava a caminho da casa da irmã quando teve o trajeto interrompido pelo suspeito. Imagens de uma câmera mostram a vítima momentos antes de entrar na casa onde seria asfixiado e morto.

Na época, ao g1 , o delegado responsável pela investigação, Daniel Roffman, disse que o argumento usado pelo suspeito, para atrair a criança até a casa, foi uma promessa de pagamento em dinheiro caso a vítima o ajudasse na limpeza do local.

Em depoimento na delegacia, no dia que foi preso, Paulo confessou o homicídio, porém negava que tivesse cometido o estupro. No dia 28 de outubro, um laudo pericial da morte de Wanderson constatou a presença de sêmen no corpo da criança, segundo a polícia.