A forte chuva que atingiu boa parte do Acre na tarde desta quarta-feira (3) deixou ruas alagadas em Sena Madureira.

Uma das principais da cidade, a Padre Egídio, ficou quase toda debaixo d’água, dificultando a passagem de carros, motos e pedestres.

Terrenos e casas também foram atingidas pelo temporal.

Confira as imagens enviadas com exclusividade à reportagem do ContilNet: