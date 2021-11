“Tenho mais o que fazer”, dispara Jorge Viana ao comentar entrevista de Bittar

A reportagem do ContilNet entrou em contato com o ex-senador Jorge Vaiana (PT-AC) para comentar a entrevista do senador Márcio Bittar (PSL-AC) à TV Gazeta. Na entrevista, o senador afirma que Jorge terá que responder na justiça pelos termos usados em sua referência.

Ao site, o líder petista dispara: “Tenho mais o que fazer, Ton. Obrigado pela consideração”. Ele completa afirmando que não ‘tem tempo’ para responder notícias relacionadas ao senador Márcio. “Sou ficha limpa! Não tenho tempo para responder senador ficha suja!”, dispara.

Entrevista com Márcio Bittar na íntegra:

Entenda

Jorge Viana foi entrevistado pelo programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta. Durante a entrevista, o ex-senador chamou o orçamento do relator de ‘caso de polícia’.

Bittar anunciou, posteriormente, sua participação, marcada para esta quarta-feira (24). “Terei a oportunidade de esclarecer as mentiras propagadas pelo ex-senador Petista acerca das verbas que a esquerda tenta impedir de chegar ao Acre e as demais cidades brasileiras”, disse ao anunciar nas redes.

Entrevista com Jorge Viana na íntegra: