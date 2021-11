Tenor Gustavo Matias, professor de música da Lorén Medeiros, avança de fase no The Voice Brasil

Gustavo Matias, professor de música da Lorén Medeiros, avança de fase mais uma vez no The Voice Brasil, programa da TV Globo. Com sua irreverência musical, o tenor cruzeirense segue fazendo sucesso e conquistando Carlinhos Brown, a exemplo do que fez sua aluna, a jovem Lorén Medeiros, que chegou as quartas de finais do The Voice Kids. Ela também foi integrante do time do músico baiano.

Em Cruzeiro do Sul, cidade natal do tenor, foi montado um telão no Copacabana Shopping para que os conterrâneos assistissem mais uma apresentação de tirar o fôlego dos amantes da boa música.

No duelo contra Maria Bravo, parceira do time Brown, Matias saiu vencedor.

No shopping, os Garotos do Sótão, parceiro musical de Gustavo fizeram a alegria do público presente.

Lóren Medeiros, cantora relevada para o Brasil no Programa The Voice Kids, prestigiou a apresentação do seu professor, acompanhado da mãe Flávia Medeiros.