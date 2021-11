Theo Becker diz ter recusado convite da Globo para novo reality show

Na última segunda-feira (15/11), Theo Becker participou do De Cara com Douglas Nobre, canal no YouTube, e revelou que recebeu convite de diversos realities shows, mas recusou todos. Entre eles, está o novo programa da Globo, O Círculo dos Quatro Elementos, que deve ir ao ar em 2022.

De acordo com o ex-A Fazenda, ele foi convidado para Power Couple Brasil e Ilhados. “Porque eu senti no meu coração que não era o que eu estou esperando para mim. Ficar três meses longe dos meus filhos, da minha família, do meu cachorro, para ficar ganhando seguidores, como participante de reality, não é o que eu quero”, explicou ele. A ideia da Globo é que O Círculo dos Quatro Elementos tenha provas de resistência, mas nada comparado ao No Limite. As gravações devem ocorrer em um espaço fechado mesmo. A competição terá, como princípio, os elementos da natureza como inspiração: terra, fogo, ar e água. Recentemente, Theo Becker causou ao criticar duramente a Record. “Aviso aos atores de Globo: jamais aceitem ir para a Record, mesmo que te ofereçam um salário 10 vezes maior. Façam qualquer coisa, até figuração, mas não façam a mesma cagada que muitos fizeram. Como eu fiz de aceitar ir para lá”, disparou o ator.