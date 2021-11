Thiaguinho é flagrado acompanhado de seu novo amor e foto íntima comprova romance

Thiaguinho até tem tentado esconder, mas vem ficando cada vez mais difícil negar o romance com Carol Peixinho. Isso porque eles acabaram sendo flagrados juntos neste domingo, 28 de novembro, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A ex-BBB marcou presença em um show do pagodeiro.

Carol Peixinho assistiu a apresentação de cima do palco e ficou em um cantinho mais reservado. Além disso, eles saíram para um jantar romântico, após o trabalho. As informações são exclusivas de Léo Dias, do Metrópoles, que chegou a divulgar uma imagem dela com Thiaguinho.

Vale lembrar que essa é a primeira vez que os dois são vistos juntos em público desde o início dos rumores de um possível romance – que nasceram lá em agosto. . Apesar de discretos, os dois estão juntos desde o final de No Limite. Mas, quem conhece Thiaguinho sabe que o cantor não abre mão disso.