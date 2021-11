TJAC nega liminar para Maison Borges e show de MC Poze é cancelado

O advogado da casa de eventos, Weverton Matias, disse ao ContilNet que havia entrado com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) para assegurar a realização do evento, porém a decisão da corte foi contrária e a decisão da magistrada cancela de fato o evento.

A desembargadora Denise Bonfim indeferiu o pedido liminar imoetradi pela casa de eventos Maison Borges, que pedia autorização para realizar o show do MC Poze do Rodo,que ocorreia na noite desta segunda-feira (15), o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos, cassou a licença de segurança conferida ao estabelecimento.

