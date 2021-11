Torcedor vomita em quadra e é retirado de jogo da NBA; veja vídeo

Um vídeo do momento circula nas redes sociais e mostra a reação imediata de quem viu o homem expelir um jato de vômito. Confira:

Kings fan throws up on court 🤮

The reactions by the Kings & Jazz players 😂pic.twitter.com/ackES8o0i6

— Ballislife.com (@Ballislife) November 21, 2021