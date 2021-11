Trabalhadores ficam feridos após queda de torre de energia no Acre

José Antônio da Conceição, 47 anos, Elecio Francisco da Conceição, 20, Geovane da Silva Nascimento, 31, e Francisco de Assis da Conceição, 40, ficaram feridos na tarde desta segunda-feira (8), após a queda de uma torre de transmissão de energia no km 70 da BR-364, em uma propriedade rural no município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações de um funcionário, os quatro trabalhadores da empresa de engenharia Zopone estavam levantando um torre de alta tensão, numa altura de aproximadamente 10 metros, quando a base cedeu e a torre acabou caindo. Com o impacto, os trabalhadores sofreram alguns ferimentos e dores pelo corpo.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, sendo uma de suporte básica e uma de suporte avançada, e interceptaram os veículos que socorreram as vítimas. Foram prestados os primeiros atendimentos a dois funcionários que foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco. Os outros dois trabalhadores foram conduzidos por terceiros ao hospital. Todas as quatro vítimas deram entrada ao pronto-socorro em estado de saúde estável.