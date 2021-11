Tráfego na ponte de Sena Madureira é liberado após horas de protesto de familiares de presos

O tráfego de veículos sobre a ponte metálica José Nogueira Sobrinho, na entrada de Sena Madureira, foi liberado por volta das 15 horas desta sexta-feira (26), após horas de interdição. Nesta manhã, várias mulheres parentes de reeducandos do presídio Evaristo de Moraes bloquearam a entrada e a saída de veículos na ponte, provocando uma extensa fila de carros tanto do lado de Sena quanto do lado de Rio Branco.

Familiares de detentos fecham ponte em Sena Madureira reivindicando retorno de visitas em presídio; VÍDEO

Segundo informações, elas estão protestando por conta das visitas íntimas que ainda não foram liberadas no presídio, entre outras demandas. “Realmente causou um grande transtorno pra todos nós que tivemos que esperar horas e horas aqui na BR. Graças a Deus que houve a liberação”, comentou um caminhoneiro que preferiu não se identificar.

Inicialmente as mulheres tinham feito um bloqueio na Avenida Brasil, no semáforo do posto Equador. Em seguida, decidiram fechar a ponte.

Indagada sobre qual acordo teria sido feito para que houvesse a liberação do tráfego na ponte, uma das manifestantes não soube responder precisamente. “Eu estava no manifesto, mas não sei ao certo o que foi acordado. As meninas resolveram liberar e nós acompanhamos. Agora estamos indo para a frente do presídio novamente”, frisou.

Além da visita íntima, os familiares reivindicam ainda a normalização da visita comum e o contato dos detentos com crianças. “Temos leis a serem seguidas e se não as seguirmos iremos responder por isso”, comentou Francisco de Assis, diretor do presídio de Sena.

Fotos: ContilNet