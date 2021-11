Traição e barraco: Wanessa acaba com segredos sórdidos da família Camargo e escorraça tudo: “A verdade”

Amante de Zezé Di Camargo no início do relacionamento, Graciela Lacerda comentou em um trecho que se sente mal por ser taxada de destruidora de casamento. Dessa forma, o público entenderá o que ela acha de tudo isso. Além disso, ainda terá o ponto de vista de Zilu.

Entretanto, só pelo trailer os fãs já garantem que o que não faltará no projeto são polêmicas. Uma vez que, teremos Zilu e Graciele Lacerda expondo seus pontos de vista no mesmo documentário.

Além disso, ela ainda destacou que o projeto está mais do que especial: “É o registro da gravação de um álbum inédito que fizemos juntos, na nossa fazenda. Em breve, vocês entenderão porque a história da nossa família é também sobre o Brasil, sobre o estilo de vida sertanejo e, principalmente, sobre o poder da música na conexão entre as pessoas. É Mais Brasil Na Tela!”.

Sendo assim, o trailer já está disponível. No Instagram, Wanessa compartilhou um trecho e já expôs o que terá. “Eu e meu pai @zezedicamargo viemos contar que o trailer de É o Amor: Família Camargo, está no ar! A série documental produzida pela @netflixbrasil e que será lançada no próximo dia 9 de dezembro mergulha em nossa relação não só como pai e filha, mas também em momentos de intimidade com nossas famílias e amigos!”, iniciou ela.

