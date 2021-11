Três pessoas morrem em grave acidente na BR-364 no interior do Acre

Três pessoas identificadas inicialmente como Roxa, Biel e Regis, morreram em um grave acidente de trânsito, na noite deste domingo (7). O acidente aconteceu no km 4 da BR-364, na sentido Feijó/Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, o trio estava em uma motocicleta em alta velocidade pela rodovia, quando acabaram se chocando com um caminhão que é usado para carregar madeira na região. O caminhão estava estacionado na pista em uma parte escura. O caminhão não possui sinalização traseira ou lateral.

Com a força do impacto, tanto o motociclista e os dois passageiros que estavam na mesma moto foram parar debaixo do veículo. O motorista do caminhão permaneceu no local e acionou o socorro necessário.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e esteve no local, mas quando os paramédicos chegaram, atestaram a morte dos dois homens e da mulher.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Após os procedimentos de praxe, os policiais rodoviários federais (PRFs) encaminharam o motorista do caminhão para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O homem pode responder pelo Crime de Homicídio Culposo, ou seja, quando não há a intenção de matar.